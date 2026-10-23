Трамп о Starlink для Украины: если есть проблема, я её решу

Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с владельцем SpaceX Илоном Маском, если у Украины возникнут проблемы со связью Starlink.

Об этом он сказал журналистам возле Белого дома, сообщает "Европейская правда".

Журналисты спросили американского президента об ограничениях в работе сервисов Starlink для украинских военных, которые, по сообщениям СМИ, не прекратились даже после заявлений Трампа о возобновлении работы.

"Если есть проблема, я ее решу", – ответил глава Белого дома.

Трамп также сказал, что не разговаривал с Илоном Маском о доступе Украины к сервисам Starlink. Он уточнил, что если действительно есть проблемы, то он поговорит с владельцем SpaceX.

"Я не разговаривал с Илоном Маском. Возможно, придется, но пока не разговаривал. Если это не исправлено, я с ним поговорю. Я слышал, что это уже исправлено", – заявил американский президент.

Он также уклонился от четкого ответа на вопрос о том, кто приказал ограничить использование Starlink украинскими военными.

"Я не имею ни малейшего представления. И даже если бы знал, я бы вам не сказал. Зачем мне вам это говорить?", – ответил он журналистке CNN.

По данным Politico, по состоянию на утро пятницы украинские военные по-прежнему сталкивались с ограничениями скорости систем Starlink, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.

Издание The Wall Street Journal сообщило в четверг, что президент США Дональд Трамп позвонил Маску и попросил его снять ограничения.

Сам Трамп отказался сказать, звонил ли именно он владельцу SpaceX.

Во вторник издание WSJ сообщило, что именно Маск отдал приказ о замедлении работы Starlink в Украине.