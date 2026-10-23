Молдова объявит сотрудника посольства РФ персоной нон грата после инцидента с дроном

В пятницу, 23 октября, Министерство иностранных дел Молдовы заявило, что объявит сотрудника посольства РФ в Кишиневе персоной нон грата после очередного инцидента с дроном.

Об этом говорится в соответствующем заявлении, пишет "Европейская правда".

МИД Молдовы осудил нарушение воздушного пространства страны, а также инцидент, произошедший в селе Киштельница в Теленешском районе страны, когда там обнаружили дрон, упавший в 100 метрах от жилого дома.

В внешнеполитическом ведомстве страны подчеркнули, что беспилотник был загружен взрывчаткой. В связи с этим в ответ сотрудник посольства РФ в Кишиневе будет объявлен персоной нон грата.

"Этот инцидент является серьезным нарушением суверенитета и безопасности Республики Молдова и представляет прямую угрозу безопасности ее граждан. Такие действия неприемлемы и в очередной раз демонстрируют риски, связанные с агрессивной войной Российской Федерации против Украины", – добавили в МИД страны.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, в свою очередь, также осудил этот инцидент.

"Дорогие молдавские друзья, вы можете рассчитывать на нашу полную солидарность. Агрессивные действия Москвы угрожают безопасности далеко за пределами Украины и требуют решительной, единой европейской реакции", – добавил он.

В этот день сообщалось, что на фоне российских атак на Украину беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы; летательный аппарат дважды исчезал с радаров молдавского Министерства обороны.

Сообщалось, что полиция Молдовы обнаружила обломки дрона, который упал и взорвался 16 октября на поле между селами Кодрени-Ной и Скаяни в Дондюшанском районе страны.