Санду заявила, що російська "Герань" впала поблизу енергооб’єкта

Президентка Молдови Маю Санду заявила, що на території країни впав безпілотник типу "Герань".

Про це вона написала у соцмережі Х у п’ятницю, 23 жовтня, передає "Європейська правда".

Санду наголосила, що війна, яку "веде Росія, продовжує ставити під загрозу молдован".

За її словами, цього дня російський ударний безпілотник типу "Герань" порушив повітряний простір Молдови й впав поблизу житлових будинків та енергетичного об’єкта.

"Ми засуджуємо цей останній небезпечний акт. У відповідь ми оголосили співробітника російського посольства персоною нон грата", – додала Санду.

Як писали, у селі в Молдові виявили дрон, який впав за 100 метрів від житлового будинку; постраждалих немає.

Раніше поліція Молдови виявила уламки дрона, який впав та вибухнув 16 жовтня на полі між селами Кодрені-Ной та Скаяни в Дондюшанському районі країни.