Санду заявила, что российская "Герань" упала вблизи энергообъекта

Президент Молдовы Маю Санду заявила, что на территории страны упал беспилотник типа "Герань".

Об этом она написала в социальной сети X в пятницу, 23 октября, сообщает "Европейская правда".

Санду подчеркнула, что война, которую "ведет Россия, продолжает подвергать опасности молдован".

По её словам, в этот день российский ударный беспилотник типа "Герань" нарушил воздушное пространство Молдовы и упал вблизи жилых домов и энергетического объекта.

"Мы осуждаем этот последний опасный акт. В ответ мы объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата", – добавила Санду.

Как сообщалось, в деревне в Молдове обнаружили дрон, который упал в 100 метрах от жилого дома; пострадавших нет.

Ранее полиция Молдовы обнаружила обломки дрона, который упал и взорвался 16 октября на поле между деревнями Кодрени-Ной и Скаяни в Дондюшанском районе страны.