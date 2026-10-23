Санду заявила, что российская "Герань" упала вблизи энергообъекта
Президент Молдовы Маю Санду заявила, что на территории страны упал беспилотник типа "Герань".
Об этом она написала в социальной сети X в пятницу, 23 октября, сообщает "Европейская правда".
Санду подчеркнула, что война, которую "ведет Россия, продолжает подвергать опасности молдован".
По её словам, в этот день российский ударный беспилотник типа "Герань" нарушил воздушное пространство Молдовы и упал вблизи жилых домов и энергетического объекта.
"Мы осуждаем этот последний опасный акт. В ответ мы объявили сотрудника российского посольства персоной нон грата", – добавила Санду.
Как сообщалось, в деревне в Молдове обнаружили дрон, который упал в 100 метрах от жилого дома; пострадавших нет.
Ранее полиция Молдовы обнаружила обломки дрона, который упал и взорвался 16 октября на поле между деревнями Кодрени-Ной и Скаяни в Дондюшанском районе страны.