Зеленський: швидкість Starlink досі обмежена, є затримки з постачанням ракет-перехоплювачів

Президент Володимир Зеленський заявив, що обмеження швидкості на Starlink та Starshell досі діють.

Про це він повідомив на онлайн-зустрічі у Hudson institute, передає Суспільне, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що постачання ракет-перехоплювачів для захисту України від російських балістичних ракет досі затримується.

"Обмеження швидкості на Starlink та Starshell досі діють, і швидкість так і не відновлено. По-друге, постачання ракет-перехоплювачів для нашого захисту від російських балістичних ракет досі затримується. Ми чекаємо на перехоплювачі, про які вже було домовлено, але вони досі не надходять", – сказав український президент.

Він висловив сподівання, що "все вже в дорозі".

"Для нас це справді серйозна проблема, адже російські атаки відбуваються практично щодня і є масованими", – додав Зеленський.

Варто зауважити, що цього дня президент США Дональд Трамп заявив, що поговорить з власником SpaceX Ілоном Маском, якщо в України є проблеми зі зв’язком Starlink.

Видання The Wall Street Journal повідомило 22 жовтня, що Трамп зателефонував Маску й попросив його зняти обмеження. Сам Трамп відмовився сказати, чи саме він телефонував власнику SpaceX.

За даними Politico, станом на ранок 23 жовтня українські військові все ще зіштовхувалися з обмеженнями швидкості систем Starlink попри те, що президент США Дональд Трамп повідомив про відновлення повноцінної роботи сервісів.