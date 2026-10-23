Зеленский: скорость Starlink по-прежнему ограничена, наблюдаются задержки с поставками ракет-перехватчиков

Президент Владимир Зеленский заявил, что ограничения скорости на Starlink и Starshell по-прежнему действуют.

Об этом он сообщил на онлайн-встрече в Hudson Institute, передает Суспильне, пишет "Европейская правда".

Зеленский заявил, что поставки ракет-перехватчиков для защиты Украины от российских баллистических ракет до сих пор задерживаются.

"Ограничения скорости на Starlink и Starshell по-прежнему действуют, и скорость так и не восстановлена. Во-вторых, поставки ракет-перехватчиков для нашей защиты от российских баллистических ракет до сих пор задерживаются. Мы ждем перехватчиков, о которых уже было достигнуто соглашение, но они до сих пор не поступают", – сказал украинский президент.

Он выразил надежду, что "все уже в пути".

"Для нас это действительно серьезная проблема, ведь российские атаки происходят практически ежедневно и носят массированный характер", – добавил Зеленский.

Стоит отметить, что в этот день президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с владельцем SpaceX Илоном Маском, если у Украины есть проблемы со связью Starlink.

Издание The Wall Street Journal сообщило 22 октября, что Трамп позвонил Маску и попросил его снять ограничения. Сам Трамп отказался сказать, звонил ли именно он владельцу SpaceX.

По данным Politico, по состоянию на утро 23 октября украинские военные все еще сталкивались с ограничениями скорости систем Starlink, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении полноценной работы сервисов.