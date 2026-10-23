ЗМІ: США можуть послабити мита на канадську аграрну та лісову продукцію перед виборами

Сполучені Штати можуть скасувати 50-відсоткові мита на деякі канадські сільськогосподарські та лісогосподарські товари.

Про це стало відомо The Wall Street Journal від обізнаних співрозмовників, передає "Європейська правда".

За даними джерел, очікується, що США скасують 50-відсоткові мита на деякі канадські товари, щоб допомогти сенаторці від штату Мен Сюзан Коллінз та іншим республіканцям на майбутніх проміжних виборах.

Вони кажуть, що указ про зміну митних ставок, який може бути оприлюднений уже в п’ятницю, 23 жовтня, ймовірно, скасує 50-відсоткові мита на певні сільськогосподарські та лісогосподарські товари; при цьому вони наголосили, що масштаб і терміни вжиття цих заходів можуть змінитися.

Зниження мит може бути компенсоване підвищенням митних зборів на інші канадські товари.

Зазначається, що такий крок покликаний допомогти Коллінз, яка звернулася з проханням про скасування мит, що негативно впливають на промисловість та споживачів штату Мен.

У серпні торговельні переговори між країнами зайшли в глухий кут, а США запровадили 50% мита на канадські товари. Трамп перейменував озеро Онтаріо на "озеро Америка" та насміхався з Канади у соцмережах.

25 серпня Канада заявила, що введе нові мита на імпорт з США, які набули чинності 8 вересня.

Після цього Трамп підписав укази про заборону на імпорт з Канади широкого кола алкогольних напоїв, мотоциклів та молочних продуктів у відповідь на тарифи Оттави.

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