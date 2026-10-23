СМИ: США могут снизить пошлины на канадскую сельскохозяйственную и лесную продукцию перед выборами
Соединённые Штаты могут отменить 50-процентные пошлины на некоторые канадские сельскохозяйственные и лесохозяйственные товары.
Об этом стало известно The Wall Street Journal от осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".
По данным источников, ожидается, что США отменят 50-процентные пошлины на некоторые канадские товары, чтобы помочь сенатору от штата Мэн Сьюзан Коллинз и другим республиканцам на предстоящих промежуточных выборах.
Они говорят, что указ об изменении таможенных ставок, который может быть обнародован уже в пятницу, 23 октября, вероятно, отменит 50-процентные пошлины на определенные сельскохозяйственные и лесохозяйственные товары; при этом они подчеркнули, что масштаб и сроки введения этих мер могут измениться.
Снижение пошлин может быть компенсировано повышением таможенных сборов на другие канадские товары.
Отмечается, что такой шаг призван помочь Коллинз, которая обратилась с просьбой об отмене пошлин, негативно влияющих на промышленность и потребителей штата Мэн.
В августе торговые переговоры между странами зашли в тупик, а США ввели 50-процентные пошлины на канадские товары. Трамппереименовал озеро Онтарио в "озеро Америка" и высмеивал Канаду в соцсетях.
25 августа Канада заявила, что введет новые пошлины на импорт из США, которые вступили в силу 8 сентября.
После этого Трамп подписал указы о запрете на импорт из Канады широкого спектра алкогольных напитков, мотоциклов и молочных продуктов в ответ на тарифы Оттавы.
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