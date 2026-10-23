СМИ: США могут снизить пошлины на канадскую сельскохозяйственную и лесную продукцию перед выборами

Соединённые Штаты могут отменить 50-процентные пошлины на некоторые канадские сельскохозяйственные и лесохозяйственные товары.

Об этом стало известно The Wall Street Journal от осведомленных собеседников, передает "Европейская правда".

По данным источников, ожидается, что США отменят 50-процентные пошлины на некоторые канадские товары, чтобы помочь сенатору от штата Мэн Сьюзан Коллинз и другим республиканцам на предстоящих промежуточных выборах.

Они говорят, что указ об изменении таможенных ставок, который может быть обнародован уже в пятницу, 23 октября, вероятно, отменит 50-процентные пошлины на определенные сельскохозяйственные и лесохозяйственные товары; при этом они подчеркнули, что масштаб и сроки введения этих мер могут измениться.

Снижение пошлин может быть компенсировано повышением таможенных сборов на другие канадские товары.

Отмечается, что такой шаг призван помочь Коллинз, которая обратилась с просьбой об отмене пошлин, негативно влияющих на промышленность и потребителей штата Мэн.

В августе торговые переговоры между странами зашли в тупик, а США ввели 50-процентные пошлины на канадские товары. Трамппереименовал озеро Онтарио в "озеро Америка" и высмеивал Канаду в соцсетях.

25 августа Канада заявила, что введет новые пошлины на импорт из США, которые вступили в силу 8 сентября.

После этого Трамп подписал указы о запрете на импорт из Канады широкого спектра алкогольных напитков, мотоциклов и молочных продуктов в ответ на тарифы Оттавы.

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