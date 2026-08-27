Трамп підписав указ про перейменування озера Онтаріо на кордоні США й Канади

Президент США Дональд Трамп у четвер підписав указ про перейменування озера Онтаріо на "озеро Америка" на тлі торгової війни з Канадою, а також задумується про перейменування двох океанів.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

27 серпня Дональд Трамп підписав указ, де йдеться про перейменування озера Онтаріо, яке розташоване між кордонами США й Канади, на "озеро Америка" (Lake America). Він заявив, що указ набуває чинності "негайно".

"Озеро Америка – це те, про що я думав вже тривалий час… Тепер у нас є затока і є озеро. Тепер нам потрібен ще океан. Тож можливо нам доведеться змінити назву Атлантичного або Тихого океану. Можливо, ми змінимо їх обидві", – заявив Трамп в Овальному кабінеті.

На запитання про те, чому він так сфокусувався на тому, щоб "вколоти" союзника США Канаду, Трамп переклав провину на Оттаву.

"Канадські посадовці дуже погано поводилися з нами", – заявив він, додавши, що, мовляв, з Канадою "найгірше" мати справи у торгівлі.

Трамп заговорив про перейменування озера Онтаріо лиш кілька днів тому. Очільниця МЗС Канади тоді прокоментувала, що для Канади озеро все одно залишиться озером Онтаріо, незалежно від дій Трампа.

Нагадаємо, після провалу торговельних переговорів Сполучені Штати 22 серпня запровадили 50% мита на канадські товари.

25 серпня Канада заявила, що введе нові мита на імпорт з США.

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