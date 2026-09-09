США заборонили імпорт низки товарів з Канади у відповідь на її мита

Президент США Дональд Трамп підписав укази про заборону на імпорт з Канади широкого кола алкогольних напоїв, мотоциклів та молочних продуктів у відповідь на тарифи Оттави, які почали діяти у вівторок.

Про це йдеться на сайті Білого дому, пише "Європейська правда".

Заборона на імпорт низки товарів, яка набуває чинності 29 вересня, була запроваджені після того, як Канада ввела відповідні тарифи на товари з США 8 вересня.

Імпортна заборона стосується більшості алкогольних продуктів, включаючи пиво та різні види вина, віскі, бурбон, ром, горілку, вермут, текілу, мескаль, бренді та безалкогольне пиво. Заборона на молочні продукти поширюється на сироватковий протеїн, інвертну патоку та тростинну патоку, згідно з повідомленнями на вебсайті Білого дому.

Також буде заборонено імпорт деяких мотоциклів з Канади.

Адміністрація США також додає більше канадських товарів до списку тих, на які поширюються 50-відсоткові тарифи.

У серпні торговельні переговори між країнами зайшли в глухий кут, а США запровадили 50% мита на канадські товари. Трамп перейменував озеро Онтаріо на "озеро Америка" та насміхався з Канади у соцмережах.

25 серпня Канада заявила, що введе нові мита на імпорт з США.

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