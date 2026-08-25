Канада оголосила про мита на $20 млрд у відповідь на нові тарифи США

Канада заявила, що введе нові мита на імпорт з США на тлі загострення торговельної війни між країнами.

Про це у вівторок, 25 серпня, повідомив канадський уряд, пише "Європейська правда".

Канадський уряд повідомив, що контрмита набудуть чинності з 8 вересня і стосуватимуться американських товарів на суму 27,6 млрд канадських доларів ($19,9 млрд).

Розміри нових контрмит Канади відповідатимуть американським тарифам та охоплять товари, на які США поширили мита.

До переліку потраплять: сталь, молочна продукція, побутова техніка, сільськогосподарське обладнання, целюлоза та папір, електроніка.

Мита у 50% діятимуть, зокрема, для сталі та алюмінію, які раніше обкладалися канадським 25% тарифом, а також меблів, одягу та взуття.

Ставка 25% застосовуватиметься до побутової техніки, молочної продукції, риби та морепродуктів, а також окремих виробів зі сталі та алюмінію. Водночас залишаються чинними канадські контрмита на американські товари, зокрема на автомобілі.

Нагадаємо, після провалу торговельних переговорів Сполучені Штати 22 серпня запровадили 50% мита на канадські товари загальною вартістю близько $20 млрд.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що нова хвиля американських мит проти Канади є прорахунком, та анонсував відповідь Оттави з 8 вересня.

Також американський президент Дональд Трамп заявив, що Канада "обкрадає" США, та назвав її "найскладнішою" країною, з якою йому доводиться мати справу.

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