Трамп пригрозив Росії і Україні митами у 200% через війну

Президент США Дональд Трамп припустив введення мит у 200% проти Росії і України, щоб примусити їх до завершення війни.

Про це він сказав на передвиборчому мітингу, передає "Європейська правда".

Трамп допустив варіант із митами, однак сам же визнав, що він не спрацює через незначні об'єми торгівлі.

"Ми завершили п’ять воєн завдяки митам. Я сказав: „Якщо ви продовжите воювати, ми введемо проти вас мито у розмірі 200%", – і вони припинили воювати. Нам, напевно, варто негайно зробити те саме з Україною та Росією. Мені це навіть не спадало на думку", – сказав він.

При цьому Трамп одразу висловив сумнів, що мита призведуть до завершення війни.

"Ми недостатньо багато купуємо у них, щоб так вчинити, тож це не спрацює", – визнав Трамп.

Як повідомлялося, Сполучені Штати можуть скасувати 50-відсоткові мита на деякі канадські сільськогосподарські та лісогосподарські товари.

У серпні торговельні переговори між країнами зайшли в глухий кут, а США запровадили 50% мита на канадські товари. Трамп перейменував озеро Онтаріо на "озеро Америка" та насміхався з Канади у соцмережах.

25 серпня Канада заявила, що введе нові мита на імпорт з США, які набули чинності 8 вересня.