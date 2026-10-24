Трамп пригрозил России и Украине пошлинами в 200% из-за войны

Президент США Дональд Трамп допустил возможность введения пошлин в размере 200% против России и Украины, чтобы заставить их положить конец войне.

Об этом он заявил на предвыборном митинге, сообщает "Европейская правда".

Трамп допустил вариант с пошлинами, однако сам же признал, что он не сработает из-за незначительных объемов торговли.

"Мы завершили пять войн благодаря пошлинам. Я сказал: „Если вы продолжите воевать, мы введем против вас пошлину в размере 200%", – и они перестали воевать. Нам, наверное, стоит немедленно поступить так же с Украиной и Россией. Мне это даже в голову не приходило", – сказал он.

При этом Трамп сразу выразил сомнение, что пошлины приведут к завершению войны.

"Мы покупаем у них недостаточно много, чтобы так поступить, поэтому это не сработает", – признал Трамп.

Как сообщалось, Соединенные Штаты могут отменить 50-процентные пошлины на некоторые канадские сельскохозяйственные и лесохозяйственные товары.

В августе торговые переговоры между странами зашли в тупик, а США ввели 50-процентные пошлины на канадские товары. Трамп переименовал озеро Онтарио в "озеро Америка" и высмеивал Канаду в соцсетях.

25 августа Канада заявила, что введёт новые пошлины на импорт из США, которые вступили в силу 8 сентября.