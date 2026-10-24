Немецкий политик: Трамп теперь на стороне России

По словам политика из правящего в Германии Христианско-демократического союза Норберта Реттгена, президент США Дональд Трамп встал на сторону российского лидера Владимира Путина в войне в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Трамп хочет "завершить конфликт с помощью соглашения, ради которого он готов пойти на далеко идущие уступки", заявил Реттген, который является заместителем председателя фракции ХДС/ХСС в парламенте.

"Президент США готов оказывать давление на Украину, которую он считает более слабой и более зависимой стороной. Таким образом, он действует вопреки интересам Украины и европейцев и поэтому в данный момент встает на сторону России – к сожалению, это приходится признать", – отметил Реттген.

Трамп никак не сможет добиться мира, но он может привести к военному поражению Украины, подчеркнул эксперт по вопросам внешней политики ХДС. "Это привело бы к эскалации войны, поскольку Путин укрепил бы свои империалистические амбиции", а также своё использование "войны как средства" для их реализации, отметил он.

"Война также приблизилась бы к Германии", – добавил Реттген.

Чем сильнее Трамп давит на Украину, тем решительнее европейцы должны её поддерживать, призвал Реттген.

Он также выразил убеждение, что генеральный директор SpaceX Илон Маск не действовал самостоятельно, временно ограничив работу спутникового интернет-сервиса Starlink.

"Илон Маск является марионеткой Трампа в вопросе Украины. Когда Трамп требует включить или отключить Starlink как инфраструктуру, имеющую военное значение, Маск выполняет это", – сказал Реттген.

"Трамп использует его для давления на Украину – и, к сожалению, европейцам до сих пор не удалось создать для Украины альтернативу Starlink", – добавил он.

Стоит отметить, что накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с владельцем SpaceX Илоном Маском, если у Украины есть проблемы со связью Starlink.

Издание The Wall Street Journal сообщило 22 октября, что Трамп позвонил Маску и попросил его снять ограничения. Сам Трамп отказался сказать, звонил ли именно он владельцу SpaceX.