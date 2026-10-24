В Польше прекратили поиски неизвестного объекта, который мог залететь в страну

Через шесть дней завершилась операция по поиску неопознанного летающего объекта, шум которого в ночь с воскресенья на понедельник слышали жители окрестностей Зембожицкого водохранилища под Люблином.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В поисках ежедневно участвовали более 30 солдат Территориальных сил обороны из Наземного поисково-спасательного отряда и подразделения поддержки. Они прочесывали территории вокруг Зембожицкого водохранилища, а также районы к югу от Люблина.

В первые дни операции также был задействован военный вертолёт.

Действия служб стали ответом на многочисленные сообщения жителей, которые в воскресенье ночью услышали громкий шум пролетающего объекта. Полиция получила первые сообщения около двух часов ночи, а к полудню их поступило ещё несколько десятков. Жители отмечали, что не слышали взрыва, а также не заметили никаких повреждений или разрушений зданий.

Пресс-секретарь Оперативного командования вооруженных сил, подполковник Яцек Горишевский, пояснил, что поиски имели целью "выяснить все обстоятельства происшествия, установить характер потенциального летающего объекта". Как он добавил, "на данный момент нет подтверждения нарушения польского воздушного пространства".

Оперативное командование сообщило, что проведенные мероприятия включали "проверку зарегистрированного радиолокационного сигнала и сообщений местных жителей". Среди рассмотренных сценариев учитывались как метеорологические явления, так и потенциальные контрабандные или провокационные действия.

После шести дней интенсивных поисков службы не обнаружили никаких следов таинственного объекта. Как сообщила капитан Марта Габорек из 2-й Люблинской бригады территориальной обороны, операция была завершена в пятницу.

18 октября в селе Юоджонис, что в Пасвальском районе Литвы, были найдены обломки предположительно дрона, нарушившего воздушное пространство страны. Литва утверждает, что дрон вторгся в воздушное пространство страны с территории Польши.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что дрон, который в воскресенье влетел в Литву, содержал взрывчатку.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что инцидент с дроном в Литве, вероятно, является следствием российских мер радиоэлектронной борьбы. Он сообщил, что Украина выражает сожаление в связи с инцидентом.