Біля Любліна шукають об’єкт, який міг порушити повітряний простір Польщі

Невідомий об’єкт міг порушити повітряний простір Польщі в ніч проти неділі.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних Сил Польщі в X, пише "Європейська правда".

На південь від Любліна проводять пошукову операцію у зв’язку з підозрою щодо порушення повітряного простору Польщі невідомим об’єктом.

На місце ймовірного інциденту було направлено наземну пошуково-рятувальну групу з Сил територіальної оборони, яка проводить пошуки можливого місця падіння об’єкта. У заходах також беруть участь поліція та військова жандармерія.

Як зазначили в командуванні, проведені заходи мають на меті перевірку зареєстрованого радіолокаційного сигналу та повідомлень місцевих мешканців, а також встановлення типу потенційного об’єкта або підтвердження того, що зареєстрований сигнал міг бути наслідком метеорологічних явищ чи аномалій.

Наразі порушення польського повітряного простору не підтверджено.

"Оперативне командування Збройних сил Польщі постійно відстежує ситуацію. Подальша інформація буде надана після завершення перевіркових заходів та підтвердження подробиць події", – йдеться у заяві.

За даними TVN24, об’єкт шукають в районі навколо Зембожицького водосховища, розташованого в адміністративних межах Любліна, приблизно за 10 км від центру міста.

Речниця начальника воєводської поліції в Любліні Анна Камола заявила, що близько 2-ї ночі правоохоронці отримали три повідомлення про "гучний літаючий об’єкт у небі". Як вона підкреслила, "зі повідомлень не випливало, що щось впало чи вибухнуло, не було чутно ніякого гуркоту чи вибуху, лише проліт гучного неідентифікованого об’єкта".

Як повідомлялося, ввечері 17 жовтня румунські винищувачі F-16 збили два дрони над територіальними водами Румунії в Чорному морі. У Міноборони країни повідомили, що йдеться про безпілотники типу "Герань" з реактивним двигуном.

Румунія скликала спеціальне засідання Північноатлантичної ради після того, як румунські F-16 збили два реактивних дрони над Чорним морем.