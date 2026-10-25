На протестах во Франции, с беспрецедентными мерами безопасности, задержали около тысячи человек

В субботу в Париже и других французских городах вспыхнули столкновения во время демонстраций, состоявшихся через неделю после предыдущих акций, переросших в уличные беспорядки; правоохранители задержали около тысячи человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France 24.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что в субботу полиция задержала почти тысячу человек, поскольку правоохранители столкнулись с "чрезвычайно высоким уровнем насилия" со стороны одетых в черное ультралевых экстремистов.

Отряды полиции специального назначения применили слезоточивый газ против демонстрантов в столице, а также в Марселе, Лионе, Бордо, Лилле, Тулузе, Монпелье и Нанте.

Полиция специального назначения работает в Париже 24 октября фото: AFP

Два человека получили серьезные ранения, отметил Нуньес: один мужчина в Тулузе, которому, по сообщениям, оторвало пальцы, и еще один человек в Клермон-Ферране. Он не привел подробностей ни по одному из этих случаев.

Власти направили 70 тысяч сотрудников сил безопасности для обеспечения порядка по всей стране во время новых маршей, организованных в знак протеста против роста стоимости жизни.

Нуньес отметил, что итоги субботних событий были "более позитивными", чем неделю назад, поскольку на улицах было больше полицейских, которые действовали оперативнее, проводили больше проверок перед началом демонстраций и лучше защищали предприятия.

Тем не менее в обществе царит широкое возмущение в связи с действиями правительства, направленными на подавление протестов, которые рассматриваются как посягательство на право на протест.

По разным оценкам властей и профсоюза CGT, организовавшего акции, в субботних демонстрациях по всей стране приняли участие от 410 до 800 тысяч человек. По данным этих источников, в главном шествии в Париже приняли участие от 110 до 250 тысяч человек.

Правительство Макрона отдало приказ полиции не допускать протестующих в центры городов, где сосредоточены магазины, а в Париже и некоторых других городах в определенных районах был введён частичный комендантский час. Президент Франции распорядился запретить демонстрации, не организованные профсоюзами, как незаконные.

В Париже, где многие магазины забили окна досками, чтобы предотвратить мародерство, а Лувр и Музей д’Орсе были закрыты в этот день, главная демонстрация прошла в основном мирно.

Между тем французское движение "желтые жилеты" в субботу призвало к новым демонстрациям 31 октября.