Радник Зеленського відповів Маску на звинувачення у порушенні умов використання Starlink

Радник президента України з питань оборонних технологій Сергій "Флеш" Бескрестнов відповів керівнику SpaceX Ілону Маску, який звинуватив українських військових у порушенні умов використання комерційної супутникової системи Starlink.

Про це Бескрестнов написав у соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Бескрестнов висловив подив щодо того, що Ілон Маск "не знає про обмеження роботи Starlink в Україні".

Радник глави держави нагадав, що починаючи з лютого 2026 року всі термінали Starlink над територією України, включно з окупованими територіями, мають обмеження швидкості переміщення 70-90 км/год. А над територією Росії Starilnk не працює.

"Таким чином, ми фізично не можемо викрористовувати комерційний Starlink для ударів дипстрайками та мідлстрайками", – написав Бескрестнов.

24 жовтня Ілон Маск заявив, що українські військові начебто порушили умови використання цього типу зв'язку.

"Використання Starlink, цивільної комерційної послуги, для наступальних ударів дронами з метою вбивства людей ніколи не дозволялося і не повинно дозволятися… Військові України порушили умови використання Starlink і використали його для наступальних ударів дронами з метою вбивства людей. Цю прогалину закрили минулого тижня", – написав Маск у соцмережі Х.

За його словами, Starshield – інша система, яка контролюється урядом США. "Те, що вони вирішать робити, залежить від них", – написав Маск.

"Starlink залишається критичним для оборони України, оскільки це єдина система, яку не можна заглушити чи знищити, принаймні наразі. Якби Starlink вимкнули, український фронт миттєво б розвалився. Це не погроза, це просто констатація факту", – заначив Маск.

Видання The Wall Street Journal повідомило 22 жовтня, що президент США Дональ Трамп зателефонував Маску й попросив його зняти обмеження щодо роботи Starshield. Сам Трамп відмовився сказати, чи саме він телефонував власнику SpaceX.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив 24 жовтня відновлення роботи Starlink і Starshield "на швидкості, яка була до всіх обмежень".