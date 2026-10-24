Зеленський підтвердив відновлення роботи Starlink і Starshield, як і до обмежень

Президент України Володимир Зеленський підтвердив відновлення роботи Starlink і Starshield "на швидкості, яка була до всіх обмежень".

Про це він написав у соцмережах, передає "Європейська правда".

Раніше у Міноборони повідомили про відновлення роботи Starlink і Starshield на швидкості понад 160 км/год.

"Найголовніше за сьогодні: відновили роботу Старлінку, Старшилду на швидкості, яка була до всіх цих обмежень. Зараз швидкість – як потрібно нам. Вночі сьогодні почалось відновлення, і зранку вже були швидкості, достатні для використання цього зв'язку", – написав Зеленський.

Це дуже важливо для української фронтової логістики, для захисту України від реактивних "шахедів", додав він.

Зеленський також повідомив, що вранці була доповідь міністра оборони України Євгенія Хмари.

"Перевірки ми провели: Старлінк, Старшилд працюють. Я дякую всім американцям, усім нашим партнерам, хто сприйняв усе це серйозно і дійсно допомагає нам. Дякую конгресменам, сенаторам, усім медіа, Держдепу і президенту", – додав він.

В офісі прем’єра Британії розповіли, що Енді Бернем у розмові з президентом США Дональдом Трампом говорив про потребу України в доступі до системи супутникового зв’язку Starlink.

Варто зауважити, що напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що поговорить з власником SpaceX Ілоном Маском, якщо в України є проблеми зі зв’язком Starlink.

Видання The Wall Street Journal повідомило 22 жовтня, що Трамп зателефонував Маску й попросив його зняти обмеження. Сам Трамп відмовився сказати, чи саме він телефонував власнику SpaceX.