Советник Зеленского ответил Маску на обвинения в нарушении условий использования Starlink

Советник президента Украины по вопросам оборонных технологий Сергей "Флеш" Бескрестнов ответил главе SpaceX Илону Маску, который обвинил украинских военных в нарушении условий использования коммерческой спутниковой системы Starlink.

Об этом Бескрестнов написал в соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Бескрестнов выразил удивление тем, что Илон Маск "не знает об ограничениях работы Starlink в Украине".

Советник главы государства напомнил, что начиная с февраля 2026 года все терминалы Starlink над территорией Украины, включая оккупированные территории, имеют ограничение скорости перемещения 70–90 км/ч. А над территорией России Starlink не работает.

"Таким образом, мы физически не можем использовать коммерческий Starlink для нанесения ударов с помощью дипстрайков и мидлстрайков", – написал Бескрестнов.

24 октября Илон Маск заявил, что украинские военные якобы нарушили условия использования этого типа связи.

"Использование Starlink, гражданской коммерческой услуги, для наступательных ударов дронами с целью убийства людей никогда не разрешалось и не должно разрешаться… Военные Украины нарушили условия использования Starlink и использовали его для наступательных ударов дронами с целью убийства людей. Эту лазейку закрыли на прошлой неделе", – написал Маск в соцсети X.

По его словам, Starshield – другая система, которая контролируется правительством США. "То, что они решат делать, зависит от них", – написал Маск.

"Starlink остается критически важным для обороны Украины, поскольку это единственная система, которую нельзя заглушить или уничтожить, по крайней мере пока. Если бы Starlink отключили, украинский фронт мгновенно бы развалился. Это не угроза, это просто констатация факта", – отметил Маск.

Издание The Wall Street Journal сообщило 22 октября, что президент США Дональд Трамп позвонил Маску ипопросил его снять ограничения на работу Starshield. Сам Трампотказался сказать, звонил ли именно он владельцу SpaceX.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил 24 октября возобновление работы Starlink и Starshield "на той же скорости, что и до введения всех ограничений".