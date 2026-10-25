В МИД РФ пообещали "жесткий ответ" на высылку сотрудника посольства из Молдовы

Решение Молдовы объявить сотрудника посольства РФ в Кишиневе персоной нон грата является частью деструктивного антироссийского курса, и эти действия не останутся без ответа со стороны России.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что "враждебные действия руководства Молдовы не останутся без адекватного жесткого ответа со стороны России".

"Это решение молдавских властей является частью деструктивного антироссийского курса официального Кишинева, направленного на полное разрушение многовековых российско-молдавских отношений и разрыв связей между народами двух стран", – сказала пресс-секретарь российского министерства.

Напомним, 23 октября Министерство иностранных дел Молдовы осудило вторжение дрона в воздушное пространство страны, возложив ответственность за инцидент на Российскую Федерацию.

После того, как в селе Киштельница обнаружили дрон, упавший в 100 метрах от жилого дома, в МИД Молдовы заявили, что объявят сотрудника посольства РФ в Кишиневе персоной нон грата.

Президент Мая Санду подчеркнула, что война, которую "ведет Россия, продолжает подвергать опасности молдаван".