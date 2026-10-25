У Кремлі відповіли, від чого залежатиме візит Путіна на саміт G20 у США

Помічник правителя Росії Юрій Ушаков заявив, що можливість візиту Владіміра Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі залежатиме від результатів саміту АТЕС у Китаї в листопаді.

Як пише "Європейська правда", про це помічник російського лідера сказав російським "Вестям".

Саміт АТЕС у Китаї відбудеться 18–19 листопада в Шеньчжені. Ушаков зазначив, що майбутня участь Путіна у саміті G20 у США в грудні залежатиме від перебігу саміту в Китаї.

"Поки що обговорюємо листопадовий саміт у Шеньчжені, але запрошення (на саміт G20) ми отримали", – сказав Ушаков.

На запитання, чи багато чого залежатиме від успіху цього саміту, Ушаков відповів ствердно: "Звісно. Але я й кажу: спочатку буде листопад, а потім – грудень".

При цьому він підкреслив, що організація та підготовка майбутнього саміту лідерів США, Китаю та Росії на полях саміту АТЕС вже розпочалася. "Зараз я вже можу точно сказати, що і в Москві, і в Пекіні, і у Вашингтоні в принципі готові до її (зустрічі) проведення, підготовка до неї вже розпочалася", – сказав Ушаков.

Нагадаємо, Сполучені Штати запросили правителя Росії Владіміра Путіна на грудневий саміт G20 у Маямі, де він міг би провести зустріч з Трампом.

У Кремлі заявили, що Росія "вдячна та цінує це запрошення", й пообіцяли ухвалити рішення щодо участі Путіна пізніше.

17 жовтня Трамп заявив, що не знає, чи приїде Путін на саміт G20 у США.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде представлена на найвищому рівні на саміті G20 у Флориді у грудні, якщо надійде відповідне запрошення.