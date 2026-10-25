Албанцы вышли на протест в Тиране, несмотря на новые штрафы со стороны правительства

В воскресенье, 25 октября, протестующие заполнили улицы албанской Тираны.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Протестующие собрались перед Министерством образования, а затем направились к офису премьер-министра Албании Эди Рамы.

Отмечается, что они подожгли стулья, которые премьер поставил перед входом в качестве приглашения к диалогу с правительством.

Ранее в тот же день Рама ввел новые меры по пресечению насилия, в частности штрафы в размере 500 тысяч леков (более $6 тысяч) для каждого, кто участвует в протесте.

Правительство Рамы неоднократно оказывалось в центре коррупционных скандалов. Аналитики отмечают, что Албания является центром деятельности преступных группировок, стремящихся отмывать средства, полученные от торговли наркотиками и оружием. Это затрудняет её усилия по вступлению в ЕС.

15 октября стало известно, что офис Колледжа Европы в Тиране стал жертвой эскалации студенческих протестов, охвативших столицу Албании.

А премьер-министр Албании заявил, что не собирается уходить в отставку, несмотря на масштабные протесты студентов.

18 октября он заявил, что все более масштабные уличные протесты представляют угрозу не для его правительства, а для прогресса Албаниина пути к вступлению в Европейский Союз.

Также сообщалось, что в Европейской комиссии осудили применение насилия в Тиране и других городах Албании во время антиправительственных протестов.