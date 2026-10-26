Українець, що залетів на мотопараплані в Молдову, попросив там притулку

Прикордонна поліція Молдови у понеділок затримала українця, який перетнув державний кордон на мотопараплані.

Про це йдеться у повідомленні поліції, передає "Європейська правда".

Як стало відомо, у понеділок, 26 жовтня, прикордонники Сектора прикордонної поліції "Ларга" виявили громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з України до Молдови, використовуючи моторний літальний апарат типу параплана.

Чоловіка виявили приблизно за 2 кілометри від лінії державного кордону.

Фото: Poliția de Frontieră a Republicii Moldova

Як зазначається, молдовські прикордонники отримали інформацію від українських колег про виявлення особи, яка незаконно перетинала кордон у напрямку Чернівці – Ларга. На підставі цих даних правоохоронці провели оперативні заходи з ідентифікації та локалізації особи. Стверджується, що під час перевірки українець подав прохання про надання притулку на території Молдови.

Прикордонна поліція Молдови продовжує розслідування з метою з’ясування всіх обставин відповідно до чинного законодавства, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 жовтня у Молдові повідомили про затримання двох українських прикордонників, що сталось 15 жовтня поблизу села Голошниця. Їх затримали за незаконний перетин кордону у спробі схопити українця-втікача.

Наступного дня у Державній прикордонній службі повідомили, що двох українських прикордонників повернули в Україну.

20 жовтня стало відомо, що у Молдові затримали ще двох українських прикордонників за незаконний перетин кордону.