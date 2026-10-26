Украинец, залетевший на мотопараплане в Молдову, попросил там убежища

Пограничная полиция Молдовы в понедельник задержала украинца, пересекшего государственную границу на мотопараплане.

Об этом говорится в сообщении полиции, передает "Европейская правда".

Как стало известно, в понедельник, 26 октября, пограничники Сектора пограничной полиции "Ларга" обнаружили гражданина Украины, который незаконно пересек государственную границу из Украины в Молдову, используя моторный летательный аппарат типа параплана.

Мужчину обнаружили примерно в 2 километрах от линии государственной границы.

Фото: Poliția de Frontieră a Republicii Moldova

Как отмечается, пограничники Молдовы получили информацию от украинских коллег об обнаружении лица, незаконно пересекавшего границу в направлении Черновцы – Ларга. На основании этих данных правоохранители провели оперативные мероприятия по идентификации и локализации лица. Утверждается, что во время проверки украинец подал просьбу о предоставлении убежища на территории Молдовы.

Пограничная полиция Молдовы продолжает расследование с целью выяснения всех обстоятельств в соответствии с действующим законодательством, говорится в сообщении.

Напомним, 17 октября в Молдове сообщили о задержании двух украинских пограничников, которое произошло 15 октября вблизи села Голошница. Их задержали за незаконное пересечение границы при попытке поймать беглого украинца.

На следующий день в Государственной пограничной службе сообщили, что двух украинских пограничников вернули в Украину.

20 октября стало известно, что в Молдове задержали ещё двух украинских пограничников за незаконное пересечение границы.