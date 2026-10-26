Перемишль призупинить партнерство зі Львовом через рішення про рік УПА

Депутати міської ради польського Перемишля у понеділок погодилися призупинити співпрацю зі Львовом через нещодавнє рішення Львівської облради проголосити 2027-й роком Української повстанської армії та Романа Шухевича.

Про це повідомив мер Перемишля Войцех Бакун у Facebook, передає "Європейська правда".

За резолюцію про призупинення партнерства зі Львовом проголосував 21 депутат, ніхто не виступив проти і не утримався.

Як пише PAP, депутати Перемишля визнали, що це рішення Львівської обласної ради від 20 жовтня ображає пам’ять про польських жертв злочинів, скоєних УПА, та суперечить налагодженню відносин, заснованих на історичній правді та взаємній повазі.

Постанова зобов’язує мера Перемишля Войцеха Бакуна вжити правових заходів, спрямованих на розірвання угоди про співпрацю від 1995 року.

Водночас у ній передбачається, що співпраця між містами буде відновлена, якщо Львівська обласна рада остаточно скасує або офіційно відкличе резолюцію, а влада Львова однозначно відмежується від ініціатив, що "прославляють структури, відповідальні за злочини проти цивільного населення".

Мер має поінформувати місцеву владу Львова про цю позицію та надати депутатам міськради Перемишля інформацію про вжиті заходи та термін припинення дії угоди.

"Після тривалої дискусії з цього питання всі депутати одностайно вирішили, що доти, доки влада Львова чітко не визначиться щодо просування ідеологій, спрямованих проти Польщі та поляків, ми призупиняємо будь-які спільні дії. Зі свого боку я дякую депутатам за таку позицію та за те, що вони продемонстрували: ми не залишимося байдужими до провокаційних та антипольських дій!", – написав Бакун.

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за рішення оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича". Це одразу викликало критику серед польської влади.

Згодом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що не підтримуватиме подальших кроків Львівської облради у справі оголошення 2027 року роком УПА і Романа Шухевича.

Міська рада польського Вроцлава одноголосно засудила рішення депутатів Львівської обласної ради, які оголосили 2027 рік роком Української повстанської армії.

Тим часом новий мер Кракова Лукаш Гібала пропонує призупинити партнерство зі Львовом у зв’язку з рішенням Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком УПА.