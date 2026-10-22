Депутати з Вроцлава закликають Львівську облраду скасувати рішення про "рік УПА" 

Міська рада польського Вроцлава одноголосно засудила рішення депутатів Львівської обласної ради, які оголосили 2027 рік роком Української повстанської армії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Radio Wroclaw.

На засідання у четвер міськрада Вроцлава засудила "героїзацію формування, відповідального за геноцид поляків". Фракція "Права і справедливості" також подала проєкт звернення з вимогою, щоб мер Львова Андрій Садовий та Львівська міська рада офіційно відмежувалися від постанови обласної ради.

"Ми маємо право очікувати і маємо право закликати, по-перше, Львівську обласну раду скасувати постанови, що проголошують 2027 рік роком Української повстанської армії та роком Романа Шухевича. Ми також маємо право звернутися до мера міста Львова та Львівської міської ради як до влади міста-партнера Вроцлава з проханням зайняти однозначну позицію з цього питання", – заявив політик від "ПіС" Лукаш Каштелович.

Бартоломей Чяжинський з "Нової лівиці" підтримав ініціативу про звернення до органів міської влади Львова, вказавши, що постанова про "рік УПА" шкодить польсько-українським відносинам.

"У мене глибоке переконання, що ніхто так сильно не шкодить тим українцям та українкам, які перебувають, скажімо, у Вроцлаві, як їхня влада в Україні. Ми вважаємо це неприпустимим, і тому – дякуючи авторам за помірковане формулювання – ми підтримаємо цей заклик", – зазначив він.

Ще один представник "Нової лівиці" Домінік Клосовський запропонував розглянути можливість розірвання партнерства Вроцлава зі Львовом, якщо тамтешня міська влада не відреагує на цей заклик.

"Я закликаю владу нашого міста-партнера не забувати. Вважаю, що такі виступи ми маємо засуджувати. Якщо з боку нашого міста-партнера не буде рефлексії, у майбутньому нам слід розглянути можливість розірвання партнерства зі Львовом. Адже жертви закликають не до помсти, а до пам’яті", – заявив польський депутат.

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за рішення оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича". Це одразу викликало критику серед польської влади. Зокрема, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що такий крок допомагає ворогам України.

Раніше "Європейська правда" писала, що, через рішення Львівської обласної ради про оголошення 2027 року роком УПА та Романа Шухевича, Польща призупинила постачання пакета військової допомоги Україні. Про це повідомило джерело в українському уряді.

У Міністерстві оборони Польщі спростували інформацію, що поставки великого пакета допомоги призупинили через те, що Львівська обласна рада проголосила 2027 рік "роком УПА і Романа Шухевича".