Перемышль приостановит партнерство со Львовом из-за решения о годе УПА

Депутаты городского совета польского Перемышля в понедельник решили приостановить сотрудничество со Львовом из-за недавнего решения Львовского облсовета объявить 2027 год годом Украинской повстанческой армии и Романа Шухевича.

Об этом сообщил мэр Перемышля Войцех Бакун в Facebook, передает "Европейская правда".

За резолюцию о приостановке партнерства со Львовом проголосовал 21 депутат, никто не выступил против и не воздержался.

Как пишет PAP, депутаты Перемышля признали, что это решение Львовского областного совета от 20 октября оскорбляет память о польских жертвах преступлений, совершенных УПА, и противоречит налаживанию отношений, основанных на исторической правде и взаимном уважении.

Постановление обязывает мэра Перемышля Войцеха Бакуна принять правовые меры, направленные на расторжение соглашения о сотрудничестве от 1995 года.

В то же время в ней предусматривается, что сотрудничество между городами будет возобновлено, если Львовский областной совет окончательно отменит или официально отзовет резолюцию, а власти Львова однозначно отграничатся от инициатив, "прославляющих структуры, ответственные за преступления против гражданского населения".

Мэр должен проинформировать местные власти Львова об этой позиции и предоставить депутатам горсовета Перемышля информацию о принятых мерах и сроке прекращения действия соглашения.

"После длительной дискуссии по этому вопросу все депутаты единодушно решили, что до тех пор, пока власти Львова четко не определятся в отношении продвижения идеологий, направленных против Польши и поляков, мы приостанавливаем любые совместные действия. Со своей стороны я благодарю депутатов за такую позицию и за то, что они продемонстрировали: мы не останемся равнодушными к провокационным и антипольским действиям!", – написал Бакун.

Напомним, 20 октября Львовский областной совет проголосовал за решение объявить 2027-й "годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича". Это сразу вызвало критику со стороны польских властей.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что не будет поддерживать дальнейшие шаги Львовского облсовета по вопросу объявления 2027 года годом УПА и Романа Шухевича.

Городской совет польского Вроцлава единогласно осудил решение депутатов Львовского областного совета, объявивших 2027 год годом Украинской повстанческой армии.

Между тем новый мэр Кракова Лукаш Гибала предлагает приостановить партнерство со Львовом в связи с решением Львовского областного совета объявить 2027 год годом УПА.