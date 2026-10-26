Люблінське воєводство розриває партнерство з Львівською областю

Сеймик Люблінського воєводства Польщі у понеділок одноголосно схвалив рішення про розірвання партнерства з Львівською областю через рішення обласної ради проголосити 2027-й роком УПА.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

За ухвалення резолюції щодо розірвання угоди про економічне, торговельне, науково-технічне та культурне співробітництво між Люблінським воєводством та Львівською областю проголосували усі 30 депутатів сеймика, присутніх на засіданні у понеділок.

Маршалок воєводства Ярослав Ставярський з партії "Право і справедливість" заявив, що не буде партнерства з "тими, хто прославляє злочинців".

"Це не постанова, яка закриває багато шляхів. Це символ, який має пролунати голосно. Немає примирення без правди. Ця правда має бути", – сказав маршалок Люблінського воєводства.

"Вони мають усвідомити, наскільки це для нас важливо. Тому я категорично за припинення цієї співпраці", – заявив заступник голови сеймика Лех Справка з партії "Право і справедливість"

Депутат Кшиштоф Гавлашкевич зазначив, що українці мали час відмовитися від рішення про рік УПА: "Ми дали їм час до сьогодні, але вони не відмовилися".

"Поляки відчинили двері своїх домівок і свої серця, щоб допомогти українцям, які тікають від війни. Саме тому рішення прославляти людей, які вбивали поляків, підбурювали до вбивств і були відповідальні за геноцид, є таким дивним", – заявив Марек Кос з "Третього шляху".

Варто зазначити, що йдеться про угоду про співпрацю між Львівською областю та Люблінським воєводством від 2004 року.

На відміну від рішення депутатів міської ради Перемишля про призупинення співпраці зі Львовом, ухваленого 26 жовтня, рішення сеймика Люблінського воєводства передбачає розрив партнерства з Львівською областю.

Нагадаємо, 20 жовтня Львівська обласна рада проголосувала за рішення оголосити 2027-й "роком Романа Шухевича, Української повстанської армії та Олега Ольжича". Це одразу викликало критику серед польської влади.

Згодом прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що не підтримуватиме подальших кроків Львівської облради у справі оголошення 2027 року роком УПА і Романа Шухевича.

Тим часом новий мер Кракова Лукаш Гібала пропонує призупинити партнерство зі Львовом у зв’язку з рішенням Львівської обласної ради оголосити 2027 рік роком УПА.