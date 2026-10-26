Люблинское воеводство расторгает партнёрство со Львовской областью

Сеймик Люблинского воеводства Польши в понедельник единогласно одобрил решение о расторжении партнерства со Львовской областью из-за решения областного совета провозгласить 2027 год годом УПА.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

За принятие резолюции о расторжении соглашения об экономическом, торговом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Люблинским воеводством и Львовской областью проголосовали все 30 депутатов сеймика, присутствовавших на заседании в понедельник.

Маршалок воеводства Ярослав Ставярский из партии "Право и справедливость" заявил, что не будет партнерства с "теми, кто прославляет преступников".

"Это не постановление, которое закрывает многие пути. Это символ, который должен прозвучать громко. Нет примирения без правды. Эта правда должна быть", – сказал маршалок Люблинского воеводства.

"Они должны осознать, насколько это для нас важно. Поэтому я категорически за прекращение этого сотрудничества", – заявил заместитель председателя сеймика Лех Справка из партии "Право и справедливость"

Депутат Кшиштоф Гавлашкевич отметил, что у украинцев было время отказаться от решения о годе УПА: "Мы дали им время до сегодняшнего дня, но они не отказались".

"Поляки открыли двери своих домов и свои сердца, чтобы помочь украинцам, спасающимся от войны. Именно поэтому решение прославлять людей, которые убивали поляков, подстрекали к убийствам и были ответственны за геноцид, выглядит столь странным", – заявил Марек Кос из партии "Третий путь".

Стоит отметить, что речь идет о соглашении о сотрудничестве между Львовской областью и Люблинским воеводством от 2004 года.

В отличие от решения депутатов городского совета Перемышля о приостановке сотрудничества со Львовом, принятого 26 октября, решение сеймика Люблинского воеводства предусматривает разрыв партнерства с Львовской областью.

Напомним, 20 октября Львовский областной совет проголосовал за решение объявить 2027-й "годом Романа Шухевича, Украинской повстанческой армии и Олега Ольжича". Это сразу вызвало критику со стороны польских властей.

Впоследствии премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что не будет поддерживать дальнейшие шаги Львовского областного совета по вопросу объявления 2027 года годом УПА и Романа Шухевича.

Между тем новый мэр Кракова Лукаш Гибала предлагает приостановить партнерство со Львовом в связи с решением Львовского областного совета объявить 2027 год годом УПА.