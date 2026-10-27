ЗМІ: Путін готується до телефонних переговорів із лідерами Фінляндії та Норвегії

Очільник Кремля Владімір Путін готується до телефонних переговорів із президентом Фінляндії Александром Стуббом та прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Про це повідомили Bloomberg обізнані співрозмовники, передає "Європейська правда".

За словами співрозмовників, Путін готується до телефонних переговорів зі Стуббом та Стьоре з метою "обговорення перспектив укладення мирної угоди" у російсько-українській війні.

Джерела зазначили, що розмова може відбутися у вівторок, 27 жовтня.

У цьому контексті варто нагадати, що раніше помічник правителя РФ Юрій Ушаков заявив, що Європа має бути залучена до переговорів між російськими, українськими та американськими посадовцями.

А ЗМІ повідомили, що Росія може спробувати використати новий раунд мирних переговорів щодо російсько-української війни, щоб домогтися поступок від НАТО.

Також зазначимо, що 20 жовтня в Осло відбулись переговори президента України Володимира Зеленського, Стьоре та Стубба з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

Після цього Віткофф відвідав Санкт-Петербург, де провів зустріч з Путіним, якого назвав "гуманістом".

23 жовтня Зеленський поспілкувався зі спецпредставниками американського президента Дональда Трампа та заявив, що тристоронню зустріч на рівні команд щодо завершення війни РФ проти України планують провести у першій половині листопада.

Ушаков стверджує, що РФ готова відновити тристоронні переговори зі США та Україною щодо завершення російсько-української війни після 4 листопада.