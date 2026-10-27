СМИ: Путин готовится к телефонным переговорам с лидерами Финляндии и Норвегии

Глава Кремля Владимир Путин готовится к телефонным переговорам с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Об этом сообщили Bloomberg осведомленные собеседники, передает "Европейская правда".

По словам собеседников, Путин готовится к телефонным переговорам со Стуббом и Стёре с целью "обсуждения перспектив заключения мирного соглашения" в российско-украинской войне.

Источники отметили, что разговор может состояться во вторник, 27 октября.

В этом контексте стоит напомнить, что ранее помощник главы правительства РФ Юрий Ушаков заявил, что Европа должна быть вовлечена в переговоры между российскими, украинскими и американскими чиновниками.

А СМИ сообщили, что Россия может попытаться использовать новый раунд мирных переговоров по российско-украинской войне, чтобы добиться уступок от НАТО.

Также отметим, что 20 октября в Осло состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского, Стёре и Стубба с представителями президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

После этого Уиткофф посетил Санкт-Петербург, где провел встречу с Путиным, которого назвал "гуманистом".

23 октября Зеленский пообщался со спецпредставителями американского президента Дональда Трампа и заявил, что трехстороннюю встречу на уровне команд по вопросу завершения войны РФ против Украины планируют провести в первой половине ноября.

Ушаков утверждает, что РФ готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной по вопросу завершения российско-украинской войны после 4 ноября.