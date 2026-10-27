Прем’єр Швеції про розмову європейців з Путіним: у мене нема великих сподівань

Очільник уряду Швеції Ульф Крістерссон, коментуючи розмову лідерів Норвегії та Фінляндії з правителем РФ Владіміром Путіним, назвав ризикованим проведення переговорів, які можуть розколоти єдину позицію Європи.

Його заяву передає Dagens Nyheter, пише "Європейська правда".

Крістерссон заявив, що дізнався про телефонну розмову прем’єра Норвегії Йонаса Гара Стьоре та фінського президента Александра Стубба з Путіним лише за деякий час до її початку. Прем’єр Швеції зазначив, що його ще не інформували про перебіг дзвінка, та висловив скептицизм щодо його результатів.

"На мою думку, всі хочуть миру, крім самого Путіна. Я не маю великих сподівань щодо такого роду розмов", – заявив він під час візиту до Гельсінкі.

На запитання, чи вважає він за доцільне проводити переговори з російським правителем, глава шведського уряду відповів, що все залежить від їхнього результату.

"Проводити переговори, які можуть розколоти єдину європейську позицію, – це ризиковано. Я зовсім не кажу, що вони це зробили. Я ще не знаю, про що йшлося під час цих переговорів", – заявив Крістерссон.

Прем’єр Швеції вказав на те, що, на його думку, Росія не виявляє готовності домовлятися про мир.

"Переговори, які роблять Росію більш схильною до гідного миру на умовах України, – це, звісно, добре…З мого досвіду, результати, досягнуті досі в результаті німецьких та французьких переговорів, були дуже скромними. А якщо подивитися на те, що Росія робить на місцях щодня, то, на мою думку, немає нічого, що вказувало б на те, що вони прагнуть миру – вони прагнуть покори", – додав він.

Як відомо, у вівторок президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Стубб та Стьоре "чітко сказали" Путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики на інфраструктури.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що скептично ставиться до такої ініціативи лідерів Фінляндії та Норвегії.

А прем’єр Польщі Дональд Туск заявив, що лідери Фінляндії та Норвегії після дзвінка були "стримано оптимістичними" щодо подальших мирних переговорів.