Премьер Швеции о переговорах европейцев с Путиным: у меня нет больших надежд

Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон, комментируя переговоры лидеров Норвегии и Финляндии с правителем РФ Владимиром Путиным, назвал рискованным проведение переговоров, которые могут расколоть единую позицию Европы.

О его заявлении сообщает Dagens Nyheter, пишет "Европейская правда".

Кристерссон заявил, что узнал о телефонном разговоре премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре и президента Финляндии Александра Стубба с Путиным лишь за некоторое время до его начала. Премьер Швеции отметил, что его ещё не проинформировали о ходе беседы, и выразил скептицизм относительно его результатов.

"На мой взгляд, все хотят мира, кроме самого Путина. Я не возлагаю больших надежд на такого рода разговоры", – заявил он во время визита в Хельсинки.

На вопрос, считает ли он целесообразным вести переговоры с российским лидером, глава шведского правительства ответил, что все зависит от их результата.

"Проводить переговоры, которые могут расколоть единую европейскую позицию, – это рискованно. Я вовсе не говорю, что они это сделали. Я еще не знаю, о чем шла речь во время этих переговоров", – заявил Кристерссон.

Премьер Швеции указал на то, что, по его мнению, Россия не проявляет готовности договариваться о мире.

"Переговоры, которые делают Россию более склонной к достойному миру на условиях Украины, – это, конечно, хорошо… По моему опыту, результаты, достигнутые до сих пор в результате немецких и французских переговоров, были очень скромными. А если посмотреть на то, что Россия делает на местах каждый день, то, на мой взгляд, нет ничего, что указывало бы на то, что они стремятся к миру – они стремятся к порабощению", – добавил он.

Как известно, во вторник президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам Стубба, обсуждение было "откровенным и деловым".

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Стубб и Стёре "четко сказали" Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что скептически относится к такой инициативе лидеров Финляндии и Норвегии.

А премьер Польши Дональд Туск заявил, что лидеры Финляндии и Норвегии после звонка были "сдержанно оптимистичны" в отношении дальнейших мирных переговоров.