Официально: в Польше появится центр обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot

Заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецка сообщила, что в Польше будет создан центр технического обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot.

Об этом она написала в X, сообщает "Европейская правда".

Чиновница назвала решение о создании такого центра историческим.

По словам заместителя министра, за право размещения этого объекта в Европе боролись четыре страны: помимо Польши, это Германия, Нидерланды и Норвегия.

"С самого начала мы находились в постоянном контакте с американской стороной. Этот успех не был очевидным. Это результат многомесячных переговоров и упорного труда всей команды", – рассказала Собковяк-Чарнецка, которая вела переговоры о создании центра.

Это решение также прокомментировал министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы это сделали! Правительство Соединённых Штатов в сотрудничестве с компанией Lockheed Martin объявило о создании нового центра обслуживания ракет PAC-3 в Польше! Польша – надёжный союзник и чрезвычайно важное место на карте мировой безопасности. Благодарю за поддержку президента Республики Польша, благодарю моих коллег и всех, кто с самого начала поддерживал этот проект. Сегодняшнее решение свидетельствует о том, что, объединившись, мы способны успешно выполнять даже самые сложные задачи на благо безопасности нашей родины", – написал он в социальных сетях.

Как сообщалось, центр будет отвечать за техническое обслуживание, осмотры и поддержание боеготовности ракет, используемых странами НАТО, а не за их производство.

Для Варшавы эта инвестиция имеет стратегическое значение, поскольку система Patriot является одним из столпов программы противовоздушной обороны "Висла". На данный момент Польша приобрела восемь батарей Patriot и ракеты PAC-3 MSE. Национальный центр мог бы сократить время обслуживания ракет, усилить безопасность поставок и обеспечить польской промышленности компетенции в области их технического обслуживания.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина почти месяц ждет подписи министра обороны США Пита Хегсета о передаче ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS.

До этого украинский президент подчеркнул необходимость разблокировать уже согласованные европейцами поставки перехватчиков для Patriot.

В интервью ABC News Зеленский рассказал, что за последние три месяца Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчика для системы Patriot.