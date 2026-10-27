Глава МЗС Норвегії: нема суперечності в тому, щоб допомагати Україні і намагатися досягти миру

Міністр закордонних справ Норвегії Еспе Барт Ейде заявив, що не бачить суперечності між тим, щоб бути серед найважливіших прихильників України, і тим, щоб намагатися сприяти досягненню мирної угоди.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з главами МЗС України та Фінляндії у Гельсінкі.

Ейде, коментуючи телефонну розмову лідерів Фінляндії та Норвегії з очільником Кремля Владіміром Путіним, зауважив, що саме Україна прагне миру і переговорів про завершення війни. Саме тому він не вважає суперечливим рішення двох країн, які підтримують Україну, провести телефонну розмову з Путіним.

"Деякі питання – не обов’язково в цій залі, але протягом сьогоднішнього дня – звучали так, ніби або ти підтримуєш Україну військово, або обговорюєш мир. Ні, насправді все навпаки, розумієте, в якийсь момент, і Україна каже це дуже чітко, дуже голосно і дуже послідовно: вона прагне мирного вирішення, вона прагне справедливого і тривалого миру, але в якийсь момент мають відбутися переговори", – заявив норвезький міністр.

"Тож немає суперечності між тим, щоб бути одним із найважливіших прихильників на військовому та економічному фронтах, і тим, щоб намагатися сприяти досягненню цієї мирної угоди", – уточнив Ейде.

Глава МЗС Норвегії вважає, що розмова з Путіним відбулася у "вдалий момент".

"І тому ми висловлюємося від свого імені, але на підтримку України, про те, що, на нашу думку, було важливо донести до Путіна саме зараз, і з цієї точки зору, я вважаю, що це був вдалий момент", – сказав Ейде.

Як відомо, у вівторок президент Фінляндії та прем’єр-міністр Норвегії з власної ініціативи провели телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним. За словами Стубба, обговорення було "відвертим і діловим".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Стубб та Стьоре "чітко сказали" Путіну про необхідність реальних деескалаційних кроків щодо української енергетики на інфраструктури.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що дуже скептично ставиться до результатів телефонної розмови Стубба та Стьоре з Путіним. За словами Фредеріксен, ця розмова не була узгоджена з іншими європейськими країнами.

Очільник уряду Швеції Ульф Крістерссон, коментуючи розмову лідерів Норвегії та Фінляндії з правителем РФ Владіміром Путіним, назвав ризикованим проведення переговорів, які можуть розколоти єдину позицію Європи.