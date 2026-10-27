Глава МИД Норвегии: нет противоречия в том, чтобы помогать Украине и пытаться достичь мира

Министр иностранных дел Норвегии Эспе Барт Эйде заявил, что не видит противоречия между тем, чтобы быть одним из важнейших сторонников Украины, и тем, чтобы пытаться способствовать достижению мирного соглашения.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на совместной пресс-конференции с главами МИД Украины и Финляндии в Хельсинки.

Эйде, комментируя телефонный разговор лидеров Финляндии и Норвегии с главой Кремля Владимиром Путиным, отметил, что именно Украина стремится к миру и переговорам о прекращении войны. Именно поэтому он не считает противоречивым решение двух стран, поддерживающих Украину, провести телефонный разговор с Путиным.

"Некоторые вопросы – не обязательно в этом зале, но в течение сегодняшнего дня – звучали так, будто либо ты поддерживаешь Украину военно, либо обсуждаешь мир. Нет, на самом деле все наоборот, понимаете, в какой-то момент, и Украина говорит об этом очень четко, очень громко и очень последовательно: она стремится к мирному урегулированию, она стремится к справедливому и прочному миру, но в какой-то момент должны состояться переговоры", – заявил норвежский министр.

"Поэтому нет противоречия между тем, чтобы быть одним из важнейших сторонников на военном и экономическом фронтах, и тем, чтобы пытаться способствовать достижению этого мирного соглашения", – уточнил Эйде.

Глава МИД Норвегии считает, что разговор с Путиным состоялся в "удачный момент".

"И поэтому мы высказываемся от своего имени, но в поддержку Украины, о том, что, по нашему мнению, было важно донести до Путина именно сейчас, и с этой точки зрения, я считаю, что это был удачный момент", – сказал Эйде.

Как известно, во вторник президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. По словам Стубба, обсуждение было "откровенным и деловым".

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Стубб и Стёре "четко сказали" Путину о необходимости реальных шагов по деэскалации в отношении украинской энергетики и инфраструктуры.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что очень скептически относится к результатам телефонного разговора Стубба и Стёре с Путиным. По словам Фредериксен, этот разговор не был согласован с другими европейскими странами.

Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон, комментируя беседу лидеров Норвегии и Финляндии с правителем РФ Владимиром Путиным, назвал рискованным проведение переговоров, которые могут расколоть единую позицию Европы.