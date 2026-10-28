Зеленский: трехсторонняя встреча Украина-США-Россия в Абу-Даби зависит от Вашингтона

Президент Владимир Зеленский заявил, что проведение запланированной на начало ноября трехсторонней встречи технических команд Украины, России и США зависит от американской стороны.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает "Укринформ", пишет "Европейская правда".

По мнению Зеленского, встреча в Абу-Даби зависит от американской стороны.

"Примерно так же, как это было со встречей в Брюсселе. Русские подтвердили, мы подтвердили. На мой взгляд, сегодня это зависит уже не от русских и не от нас. Сегодня Абу-Даби зависит от американской стороны. Потому что все сказали, что положительно рассматривают такой формат встречи. А для Соединенных Штатов Америки основной фокус внимания – Ближний Восток", – сказал украинский президент.

Он отметил, что "изменения различного характера, включая возможные политические изменения в некоторых государствах", будут влиять на то, что будет происходить на Ближнем Востоке.

Также президент допустил возможность эскалации на Ближнем Востоке.

"Там может произойти эскалация, и многие об этом говорят. Я думаю, что она будет", – добавил он.

Напомним, Зеленский в интервью от 25 октября заявил, что 27–28 октября в Брюсселе планируется его встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также представителями Евросоюза и США.

Впрочем, советник президента Дмитрий Литвин в ответ на вопросы журналистов не подтвердил поездку Зеленского в Брюссель из-за изменения планов США.

Ранее Зеленский общался со спецпредставителями американского президента Дональда Трампа и заявил, что трехстороннюю встречу на уровне команд по вопросу завершения войны РФ против Украины планируют провести в первой половине ноября.

По информации источников в правительстве США, следующий раунд переговоров между делегациями США, Украины и России может состояться в Абу-Даби или Швейцарии.