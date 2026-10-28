Зеленський: ми хотіли б переговори в Абу-Дабі до зустрічі Трампа, Путіна і Сі

Україна хотіла б, щоб тристороння зустріч переговорних команд України, США та Росії в Абу-Дабі відбулася до можливих переговорів США, Китаю та Росії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Зеленський коментував потенційну майбутню зустріч між очільниками США, Китаю та Росії, яку зараз готує китайська сторона.

"Подивимося, що це буде за зустріч. Ми б дуже хотіли, щоб наша зустріч в Абу-Дабі була до цього", – сказав Зеленський.

Про можливість тристоронньої зустрічі між США, Росією та Китаєм повідомило видання The Wall Street Journal 19 жовтня. Йшлося про те, що Путін запропонував провести наступного місяця зустріч із Трампом та китайським лідером Сі Цзіньпіном для обговорення припинення війни в Україні.

Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що про таку зустріч були розмови, але поки вона не є підтвердженою.

А президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий зустрітися з російським правителем Владіміром Путіним та президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб обговорити шляхи припинення війни в Україні.

Разом з тим, за інформацією джерел в уряді США, наступний раунд переговорів між делегаціями США, України та Росії може відбутися в Абу-Дабі або Швейцарії.

А 28 жовтня Зеленський заявив, що проведення запланованої на початок листопада тристоронньої зустрічі технічних команд України, Росії та США в Абу-Дабі залежить від американської сторони.