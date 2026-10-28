Зеленский: мы хотели бы переговоры в Абу-Даби до встречи Трампа, Путина и Си

Украина хотела бы, чтобы трехсторонняя встреча переговорных команд Украины, США и России в Абу-Даби состоялась до возможных переговоров между США, Китаем и Россией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Зеленский прокомментировал возможную будущую встречу между лидерами США, Китая и России, которую в настоящее время готовит китайская сторона.

"Посмотрим, что это будет за встреча. Мы бы очень хотели, чтобы наша встреча в Абу-Даби состоялась до этого", – сказал Зеленский.

О возможности трехсторонней встречи между США, Россией и Китаем сообщило издание The Wall Street Journal 19 октября. Речь шла о том, что Путин предложил провести в следующем месяце встречу с Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином для обсуждения прекращения войны в Украине.

Впоследствии госсекретарь США Марко Рубио заявил, что о такой встрече велись разговоры, но пока она не подтверждена.

А президент США Дональд Трамп заявил, что он готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным и президентом Китая Си Цзиньпином, чтобы обсудить пути прекращения войны в Украине.

Вместе с тем, по информации источников в правительстве США, следующий раунд переговоров между делегациями США, Украины и России может состояться в Абу-Даби или Швейцарии.

А 28 октября Зеленский заявил, что проведение запланированной на начало ноября трехсторонней встречи технических команд Украины, России и США в Абу-Даби зависит от американской стороны.