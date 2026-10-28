В Еврокомиссии прокомментировали разговор Стубба, Стёре и Путина

Европейская комиссия была заранее проинформирована о телефонном разговоре президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с хозяином Кремля Владимиром Путиным, который состоялся 27 октября.

Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, заявила главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо в среду, 28 октября.

В Еврокомиссии знали о запланированном контакте двух североевропейских лидеров с российским лидером.

"Да, нас проинформировали до звонка", – заявила Пиньо.

Она уточнила, что разговор Стубба и Стёре с Путиным состоялся на двусторонней основе и стал продолжением встречи в Осло 20 октября.

"Что здесь действительно важно – сохранять единый посыл во время любых разговоров с президентом Путиным", – подчеркнула пресс-секретарь.

В то же время она отметила, что позиция Еврокомиссии относительно готовности России к мирным переговорам остается неизменной: "К сожалению, мы не видим особой готовности самого президента Путина участвовать в таких обсуждениях".

Относительно возможного участия представителей Европы в предстоящих переговорах по Украине в Абу-Даби Пиньо заявила, что на данный момент "у нас нет дополнительной информации, которой мы могли бы поделиться".

Как сообщала "Европейская правда", 27 октября президент Финляндии и премьер-министр Норвегии по собственной инициативе провели телефонный разговор с Путиным. По словам Стубба, обсуждение было "откровенным и деловым".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после разговора европейских лидеров с главой Кремля создается впечатление, что Россия серьезно настроена на встречу переговорных групп в Абу-Даби, – и добавил, что проведение запланированной на начало ноября трехсторонней встречи технических команд Украины, России и США зависит от американской стороны.

СМИ писали, что во время телефонного разговора с президентом Финляндии и премьер-министром Норвегии глава Кремля почти все время рассказывал об "исторических первопричинах конфликта" с Украиной.