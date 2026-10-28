Дроны атаковали контейнеровоз у побережья Болгарии

Болгария заявила об очередном случае поражения торгового судна дронами в своей исключительной экономической зоне в Чёрном море.

Об этом сообщил болгарский министр обороны Димитар Стоянов в среду, информирует Nova, пишет "Европейская правда".

По данным Стоянова, в среду три морских беспилотника атаковали контейнеровоз примерно в 21 миле к юго-востоку от болгарского города Шабла.

По предварительной информации, экипажу удалось покинуть судно. Все 18 моряков находятся в безопасности, подтвердила изданию Maritime.bg греческая компания, управляющая судном.

Известно, что контейнеровоз плавал под либерийским флагом. Судно вышло из Израиля, а конечным пунктом назначения была Румыния.

Эта атака является частью серии инцидентов с торговыми судами в Чёрном море в течение последних недель.

Как известно, в Чёрном море у побережья Румынии 23 октября потонуло коммерческое судно, которое, по всей видимости, было поражено дроном.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины сообщили о гибели моряка-украинца в результате инцидента.

13 октября коммерческое судно затонуло у черноморского побережья Болгарии в результате атаки дронов, что вынудило Софию вызвать посла России.

Ранее Болгария обратилась к НАТО с просьбой предоставить боевую авиацию, ракетные комплексы и системы противодействия дронам на фоне все более частых атак на суда в Черном море.