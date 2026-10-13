Біля берегів Болгарії – нові атаки дронів на судна, "на килим" кличуть посла Росії
Протягом ночі дрони атакували два судна біля берегів Болгарії, одне з яких затонуло; болгарський прем’єр Румен Радев повідомив, що у зв’язку з атаками на розмову викличуть посла Росії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BGNES.
Два торгові судна зазнали атак під час окремих інцидентів у Чорному морі вночі, згідно з інформацією, наданою на позачерговому засіданні Ради з питань безпеки Болгарії.
Мальтійське вантажне судно CHELSEA 3 зазнало атаки трьома повітряними дронами приблизно за 18 морських миль на схід від міста Бяла. Вони влучили в палубу та борт. Усі 15 членів екіпажу були евакуйовані та доставлені до Варни. За попередніми даними, п’ять моряків отримали медичну допомогу через легкі поранення.
Судно CHELSEA 3 плаває під мальтійським прапором, зареєстроване в Одесі та, згідно з наданою інформацією, є власністю України.
Інше судно затонуло приблизно за 17 морських миль на схід від Крапеця. Наразі повідомляється про одного врятованого члена екіпажу.
Прем’єр-міністр Румен Радев оголосив, що запросить російську посолку Елеонору Митрофанову на бесіду та проведе переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
"Абсолютно неприпустима чергова атака на торгові судна в безпосередній близькості від болгарських територіальних вод", – заявив Радев.
Прем’єр повідомив, що Болгарія вимагатиме пояснень від російської посолки Митрофанової. Він також уточнив, що на цей момент немає категоричних доказів щодо походження дронів, які б дозволили покласти відповідальність за атаки на конкретну державу. Але, за його словами, "логіка того, що відбувається, вказує на те, що результат цих атак є вигідним для Російської Федерації".
Радев зазначив, що постійні представники Болгарії в НАТО та Європейському Союзі поінформовані про ці інциденти.
Нагадаємо, 6 жовтня у виключній економічній зоні Болгарії у Чорному морі дрони атакували два торговельних судна – ALFA WATAN, що плаває під прапором Того, та ABLE під прапором Палау.
Президент Володимир Зеленський заявив, що українські ВМС зв’язались із болгарськими колегами щодо атаки на два цивільні судна у водах Болгарії, та що атаку здійснила Росія.
Болгарія звернулась до ЄС та НАТО за допомогою у розслідуванні атак дронів у Чорному морі.