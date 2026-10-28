Болгария, Румыния и Турция договорились о механизме координации безопасности в Чёрном море

Министры обороны Болгарии, Румынии и Турции осудили недавние нападения на торговые суда в Чёрном море и договорились о создании механизма координации в сфере безопасности судоходства.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Болгарии Димитар Стоянов после встречи с румынским и турецким коллегами в Софии, сообщает издание Vesti.

На встрече в среду три страны призвали к немедленному прекращению нападений, угрожающих торговым судам, морской инфраструктуре и безопасности морской деятельности в Чёрном море.

"Трагические инциденты представляют собой опасную эскалацию напряженности и создают серьезные риски для безопасности судоходства и региональной ситуации. Как черноморские государства и союзники по НАТО мы несем совместную ответственность за принятие необходимых мер по обеспечению безопасности и свободы судоходства в регионе", – отметил глава Минобороны Болгарии.

По словам Стоянова, трое министров договорились о шагах по улучшению обмена информацией, повышению ситуационной осведомленности и совершенствованию возможностей раннего предупреждения об инцидентах в Черном море.

Они также достигли соглашения о создании трехстороннего механизма координации в Черном море. В его рамках Болгария, Румыния и Турция будут проводить регулярные консультации, обмениваться информацией и определять дальнейшие практические меры по укреплению региональной безопасности и стабильности.

Стороны договорились провести встречу на политическом уровне в Бухаресте и встречу военных экспертов в Анкаре в ближайшее время.

"Безопасность в Чёрном море – это общая ответственность, требующая совместных действий. Мы будем работать вместе на политическом и военном уровнях ради деэскалации напряжённости, укрепления региональной стабильности и обеспечения свободы судоходства", – заявил болгарский министр.

В среду болгарский министр обороны Димитар Стоянов сообщил об еще одном случае поражения торгового судна дронами в исключительной экономической зоне страны в Черном море.

Как известно, в Черном море у побережья Румынии 23 октября затонуло коммерческое судно, которое, по всей видимости, было поражено дроном.

В пресс-службе Министерства иностранных дел Украины сообщили о гибели моряка-украинца в результате инцидента.

13 октября коммерческое судно затонуло у черноморского побережья Болгарии в результате атаки дронов, что вынудило Софию вызвать посла России.