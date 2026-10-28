Зеленский рассчитывает, что встреча в Абу-Даби состоится до 10 ноября

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что трехсторонняя встреча Украина-США-Россия состоится в период с 6 по 10 ноября.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном в Гааге, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, в контексте подготовки к трехсторонней встрече он обсудил с Йеттеном, что можно сделать совместно с европейскими партнерами, чтобы позиция Европы действительно была учтена.

"Продолжается подготовка к встрече в трехстороннем формате, которая запланирована в Абу-Даби, и мы рассчитываем, что до 10 ноября встреча состоится", – отметил он.

При этом Зеленский выразил надежду, что этому не помешают возможные эскалационные процессы на Ближнем Востоке, о которых сейчас много говорят.

"Это место… мы можем его изменить. Но думаю, что мы не должны менять даты. Нам нужно провести встречу, я надеюсь, между 6 и 10 ноября. Мы ждем американскую сторону, мы надеемся, что они будут готовы со всеми ответами после выборов, и после 4 ноября у нас будет дата", – сказал президент.

"Повестка дня ясна: они должны подготовить трехстороннюю встречу лидеров", – добавил он.

При этом Зеленский выразил надежду, что для этого хватит одной-двух встреч на техническом уровне.

Помощник главы российского правительства Юрий Ушаков ранее заявил, что европейская сторона не будет участвовать в трехсторонних технических переговорах между США, Украиной и РФ, которые состоятся в следующем месяце.

До этого Ушаков утверждал, что РФ готова возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной о завершении российско-украинской войны после 4 ноября.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что после беседы европейских лидеров с главой Кремля есть ощущение, что Россия серьезно настроена на встречу переговорных групп в Абу-Даби – и добавил, что проведение запланированной на начало ноября трехсторонней встречи технических команд Украины, России и США зависит от американской стороны.