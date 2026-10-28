Німецька бригада, розгорнута в Литві, відстежуватиме військову активність РФ та Білорусі

Постійна бригада Бундесверу в Литві використовуватиме засоби радіоелектронної боротьби для раннього попередження про військову активність у Калінінградській області РФ та Білорусі.

Про це агенції Reuters повідомив командувач кібер– та інформаційного підрозділу німецьких збройних сил віцеадмірал Томас Даум, пише "Європейська правда".

Німецька бригада, повне розгортання якої заплановано на наступний рік, також збиратиме дані про російські та білоруські військові передавачі та радіолокаційні системи для оновлення баз даних радіоелектронної боротьби, якими користуються війська Німеччини та союзників.

"Ми внесемо (дані) до баз даних електронної війни, які потім повідомлять усі наші системи, якщо на білоруській стороні з’явиться новий радар", – повідомив Даум.

Він зазначив, що діяльність Росії в деяких регіонах Європи досягла того, що він назвав "другою фазою, метою якої є заподіювання шкоди", але яка не досягає порогу збройного конфлікту.

"У кіберінформаційній сфері ще не йде війна, але це вже не мир", – зауважив керівник військового кібервідділу Бундесверу.

Німецька армія наразі випробовує в Литві системи радіоелектронної боротьби, зокрема засоби виявлення дронів, перехоплювачі сигналів, глушилки та датчики, призначені для передачі даних з поля бою аналітикам.

"До війни в Україні німецькі військові ледь могли переконати комерційні компанії постачати їм такі системи", – зазначив Патрік Єшке, який очолює центр кіберінновацій Бундесверу.

За його словами, завдання змінилося: тепер потрібно не просто знайти постачальників, а відібрати найперспективніші технології з безлічі пропозицій.

"Протягом останніх десятиліть ми не вкладали надто багато коштів у нові можливості. Ми використовували те, що мали, оскільки зосереджувалися на місіях за кордоном – в Афганістані та інших місцях. Зараз є потреба покращити наші можливості", – сказав Даум.

Як повідомили в Міноборони Литви, більшість військових німецької бригади мають прибути в країну у другій половині наступного року.

Нагадаємо, Литва й Німеччина підписали угоду, що фіналізує усі деталі розміщення бригади Бундесверу, у вересні 2024 року. Підрозділ офіційно почав чергування з травня 2025 року.

Загальна чисельність німецької бригади у Литві становитиме 4 800 військовослужбовців та 200 цивільних співробітників.

Влітку міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що процес розгортання німецької бригади в Литві відбувається згідно з планом, але є певні прогалини у кадрах.