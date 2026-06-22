Міністр оборони Німеччини визнав нестачу кадрів для бригади в Литві

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що процес розгортання німецької бригади в Литві відбувається згідно з планом, але є певні прогалини у кадрах.

Заяву очільника німецького оборонного відомства, який перебуває з візитом в литовському місті Пабраде, наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив німецький міністр, не всі німецькі військовослужбовці будуть розміщені в Литві на добровільних засадах: після того? як будуть вичерпані всі наявні заходи щодо заохочення добровільного принципу, почнуть шукати альтернативні варіанти.

"Наразі в Литві дислоковано близько 90 відсотків необхідних сил – усі вони добровольці. Звісно, є певні прогалини, наприклад у сфері ІТ-фахівців, логістики, кадрових експертів тощо. Але те саме і вдома. Ми, як і раніше, покладаємося на принцип добровільності та намагаємося забезпечити найкращі умови для членів їхніх сімей. Як тільки ми вичерпаємо всі доступні засоби, ми почнемо шукати альтернативи, бо ясно одне – оперативна готовність є пріоритетом", – підкреслив він.

Пісторіус додав, що не може назвати конкретну кількість добровольців.

"Кожен солдат, кожна жінка й кожен чоловік у Бундесвері знають, що врешті-решт все зводиться до прибуття сюди. Ми, як і раніше, робимо все можливе для досягнення цілей на добровільній основі, щоб кожен, хто приїжджає сюди, робив це з власної волі. Але деякі приїдуть сюди не тому, що самі цього хотіли", – сказав він.

Пісторіус прибув до Литви, щоб поспостерігати за першими навчаннями німецької танкової бригади неподалік кордону з Білоруссю.

Німеччина розгорнула свою бригаду в Литві з огляду на зростаючу загрозу з боку РФ. Підрозділ було офіційно введено в дію у 2025 році, і, як очікується, до 2027 року він досягне повної бойової готовності. Загальна чисельність німецької бригади у Литві становитиме 4 800 військовослужбовців та 200 цивільних співробітників.

Нині в країні дислокується близько 1 800 німецьких військовослужбовців.

Литва й Німеччина підписали угоду, що фіналізує усі деталі розміщення німецької бригади – у тому числі щодо проживання їхніх родин і доступу до освіти для дітей.