Немецкая бригада, развернутая в Литве, будет отслеживать военную активность РФ и Беларуси

Постоянная бригада Бундесвера в Литве будет использовать средства радиоэлектронной борьбы для раннего предупреждения о военной активности в Калининградской области РФ и Беларуси.

Об этом агентству Reuters сообщил командующий кибер– и информационным подразделением немецких вооруженных сил вице-адмирал Томас Даум, пишет "Европейская правда".

Немецкая бригада, полное развертывание которой запланировано на следующий год, также будет собирать данные о российских и белорусских военных передатчиках и радиолокационных системах для обновления баз данных радиоэлектронной борьбы, которыми пользуются войска Германии и союзников.

"Мы внесем (данные) в базы данных электронной войны, которые затем оповестят все наши системы, если на белорусской стороне появится новый радар", – сообщил Даум.

Он отметил, что деятельность России в некоторых регионах Европы достигла того, что он назвал "второй фазой, целью которой является нанесение ущерба", но которая не достигает порога вооруженного конфликта.

"В киберинформационной сфере пока не идет война, но это уже не мир", – отметил руководитель военного киберотдела Бундесвера.

Немецкая армия в настоящее время испытывает в Литве системы радиоэлектронной борьбы, в частности средства обнаружения дронов, перехватчики сигналов, глушилки и датчики, предназначенные для передачи данных с поля боя аналитикам.

"До войны в Украине немецкие военные с трудом могли убедить коммерческие компании поставлять им такие системы", – отметил Патрик Ешке, возглавляющий центр киберинноваций Бундесвера.

По его словам, задача изменилась: теперь нужно не просто найти поставщиков, а отобрать самые перспективные технологии из множества предложений.

"В течение последних десятилетий мы не вкладывали слишком много средств в новые возможности. Мы использовали то, что имели, поскольку сосредоточивались на миссиях за рубежом – в Афганистане и других местах. Сейчас есть необходимость улучшить наши возможности", – сказал Даум.

Как сообщили в Минобороны Литвы, большинство военнослужащих немецкой бригады должны прибыть в страну во второй половине следующего года.

Напомним, Литва и Германия подписали соглашение, которое окончательно закрепляет все детали размещения бригады Бундесвера, в сентябре 2024 года. Подразделение официально приступило к дежурству с мая 2025 года.

Общая численность немецкой бригады в Литве составит 4 800 военнослужащих и 200 гражданских сотрудников.

Летом министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что процесс развертывания немецкой бригады в Литве проходит согласно плану, но имеются определенные пробелы в кадрах.