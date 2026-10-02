Більшість військових бригади Бундесверу прибудуть до Литви у другій половині 2027 року

Більшість військових німецької бригади, яку розгортають у Литві, мають прибути в країну у другій половині наступного року.

Як повідомляє LRT, пише "Європейська правда", про це повідомили у Міністерстві оборони Литви.

У литовському оборонному відомстві зазначили, що процес розгортання бригади Бундесверу відбувається без проблем. На нещодавньому засіданні робочої групи представники німецької сторони показали свої плани та обговорили прогрес у підготовці в логістичних, інфраструктурних та інших питаннях.

Згідно з попереднім планом, прибуття більшості з планової кількості військовослужбовців очікується у другій половині 2027 року, щоб наприкінці року бригада вже мала повну оперативну спроможність і кількість присутніх військовослужбовців наблизилася до 5 тисяч.

У Міноборони Литви зазначили, що до кінця 2026 року кількість вже присутніх військовослужбовців та цивільних співробітників німецької бригади сягне 2 тисяч.

"Зобов'язання Німеччини та Литви для європейської безпеки стають реальністю – військові німецької бригади вже у Литві, і їхня чисельність постійно збільшується. Німецька бригада буде розгорнута у Литві вчасно – ми дотримуємося чіткого плану і робимо усе з нашого боку, щоб для цього історично важливого кроку не виникало перешкод", – зазначив міністр оборони Робертас Каунас.

У межах підготовки триває розбудова інфраструктури у Руднінкаї та в інших районах Литви.

Нагадаємо, Литва й Німеччина підписали угоду, що фіналізує усі деталі розміщення бригади Бундесверу, у вересні 2024 року. Підрозділ офіційно почав чергування з травня 2025 року.

Також у Литві розпочалося будівництво заводу для виробництва й обслуговування німецьких танків Leopard.