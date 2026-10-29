Глава німецької армії наполягає на прискоренні розбудови колективної оборони

Після проведення масштабної розвідки на східному фланзі НАТО генеральний інспектор німецької армії Крістіан Фройдінг закликає прискорити темпи розбудови колективної оборони.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ntv.

На завершення кількаденного візиту до трьох балтійських республік він згадав про попереднє розміщення зброї та техніки, а також про зусилля, спрямовані на забезпечення стійкості колективної оборони.

"Ми всі дійшли спільного переконання, що нам потрібно стати ще швидшими, щоб бути готовими до "бойових дій сьогодні вночі", що нам потрібно щодня вдосконалювати наші можливості, і що це єдиний спосіб, яким ми можемо виправдати нашу велику відповідальність", – сказав Фройдінг.

Термін Fight Tonight ("бойові дії вже сьогодні вночі") стосується оперативних концепцій реагування на раптовий напад, який супротивник може здійснити навіть без масштабних, помітних підготовчих заходів.

Військові стратеги та дослідники у сфері безпеки стурбовані тим, чи може правитель Росії Владімір Путін завдати такого обмеженого удару по території НАТО, особливо з огляду на обмежений прогрес, якого досягають його війська в Україні.

Міністр оборони Естонії Мартін Херем вважає, що Росія обов’язково "випробує" якусь з країн незалежно від того, як закінчиться російсько-українська війна.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що мав розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте стосовно безпекової ситуації у Східній Європі та у російсько-українській війні.

Перед тим він заявив про ознаки підготовки Росії до ескалації та припустив, що найближчі сім-вісім місяців можуть стати визначальними для безпеки України, Польщі та всього регіону.

Водночас президент Фінляндії Александр Стубб висловив сумнів щодо можливості Росії напасти на "найпотужніший військовий альянс світу – НАТО".